Encienden alarmas

Ronald Araújo fue titular en el Barcelona, pero salió lesionado a los 10’ luego de despejar una pelota contra la banda desde el fondo.

El uruguayo daba claras muestras de dolor y no pudo recuperarse, por lo que fue sustituido de inmediato por Frenkie de Jong.

Minutos más tarde, Barcelona informó que el zaguero de la selección uruguaya había sufrido un esguince en su tobillo izquierdo, y que el lunes se le realizarían más estudios para conocer el alcance exacto de la lesión.

Araújo ha venido jugando una seguidilla de partidos en el equipo Culé. Jugó seis partidos como titular en diciembre, ocho en enero (con tres de ellos prolongados hasta los 120’ del tiempo extra), y llevaba dos titularidades más en febrero, con una de ellas también involucrando dos horas de juego en el partido ante Granada en la Copa del Rey.

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha denunciado al término del partido que su equipo ha perdido en el campo del Sevilla (3-0) que ha sido “agredido por el técnico rival” verbalmente, ya que sintió “un insulto que no se puede consentir” en la jugada en la que él y Julen Lopetegui fueron expulsados.

“Siempre que hay una lesión que puede ser grave uno se preocupa. Es lo que hice, me interesé por Ocampos y me vi agredido por el técnico rival, algo que no había visto antes en mi carrera. Le he leído en sus labios un insulto grave que no se puede consentir”, afirmó Bordalás.

El preparador levantino opinó que fue “expulsado de manera injusta”, ya que Lopetegui lo “ha considerado culpable de la lesión” del futbolista argentino, que abandonó el campo en camilla tras una dura entrada del togolés Djené Dakonam.

Bordalás reiteró que “uno lamenta una lesión”, en este caso de Ocampos, y que no sea grave, pero aseguró que se ha tratado de “una acción fortuita” tras la que se ha “interesado por Ocampos y luego ya se ha visto lo sucedido”.