Espinoza, lista para la alta competencia

La atleta insigne del taekwondo mexicano, María del Rosario Espinoza Espinoza, confirmó que competirá en el Campeonato Panamericano Senior, que se realizará del 2 al 4 de junio y el México Open que se efectuará del 5 al 7 de junio, en Cancún, Quintana Roo.

La triple medallista olímpica compartió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que está a la espera de la evaluación, con Briseida Acosta, que designará a la seleccionada nacional que competirá en la categoría +67 Kg, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Si voy a estar en el Campeonato Panamericano y Open de Cancún, me encuentro en una etapa en la que estoy esperando la evaluación, estoy enfocada en eso, para una vez que pase, ya estar enfocada al cien por ciento en Juegos Olímpicos”, compartió la sinaloense quien se encuentra concentrada en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de la CONADE.

“Me siento muy bien entrenando aquí, sobre todo enfocada y concentrada, el CNAR es un lugar en el que me gusta mucho entrenar, porque me enfoco a lo que son mis objetivos y sobre todo que me siento segura entrenando aquí”, destacó la taekwondoín quien busca asistir a sus cuartos Juegos Olímpicos, tras su participación en Beijing 2008, donde ganó la medalla de oro, Londres 2012 con la presea de bronce y Río 2016 con el metal de plata.

María Espinoza tuvo un excelente inicio de año competitivo, ya que tras la pausa obligada por la pandemia del COVID-19, regresó a los escenarios internacionales luego de un año sin competir, para conquistar la medalla de oro en el Abierto de Sofía, Bulgaria, que se llevó a cabo en marzo y cosechar, a mediados de abril, la presea de plata en el Abierto de España.