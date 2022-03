Ferrosquilla, una vida en el boxeo

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Uno de los referees más longevos del pugilismo chiapaneco, don Ramón de Jesús Escobar Balcázar, lleva 61 años en el mundo boxístico como parte de la comisión y como el vigilante que las reglas se apliquen arriba del cuadrilátero.

Hoy, a más de seis décadas de trabajar toda una vida para el deporte que le apasiona, habló para Diario de Chiapas sobre su siguiente proyecto: el retiro.

Reconoce que ha llevado muchas glorias a lo largo de seis décadas y tiene en mente que estos aprendizajes podrán ser útiles para las nuevas generaciones que se acercan al pugilismo y a los procesos administrativos en la H. Comisión de Box, por eso, con su entusiasmo y sonrisa en el rosto, don Ramón, busca transmitir estos conocimientos a la nueva camada de apasionados al pugilismo.

“Mi proyecto es el retiro en dos o tres años, voy a seguir a la Comisión para otras personas que vienen enseñarles lo poco o mucho que, aprendido en mi vida, esa trayectoria quiero dársela a mucha gente que va llegando” aseguró Escobar Balcázar.

Sin una gota de alcohol en las venas, con mucha pasión y responsabilidad, el “ferrosquilla” como se le conoce, detalló que le encanta el boxeo y quisiera seguir más tiempo en ello, pero tiene que ser sensato y comenzar a pensar en su retiro en un par de años, que espera, sean eternos.

“Me encanta el boxeo, voy de retirada, le he entregado mi vida al deporte, sanamente y honorablemente he estado en todas las funciones de box durante 61 años

“La pasión más grande que he llevado es recorrer todas partes y gracias a dios aquí estamos todavía, poniendo en alto a Chiapas; es diferente, estar arriba, es una gran responsabilidad de cada ser humano al golpearse” aseveró.

Fuera de los cuadriláteros, Don Ramón, ha trabajado de la ruleteada en su natal Tuxtla Gutiérrez, combinó ser taxista con referee. Con total nobleza en su tono de voz, expresó que las glorias obtenidas en el boxeo a través de los recorridos por varios países, estados y municipios, su único objetivo será compartir su conocimiento a los demás con total pasión.

“Fui taxista, lo sigo siendo, pero ya no trabajo mi unidad. También me costó mucho mi taxi.me siento bien a mi edad y quiero seguir ayudando; los años que he trabajado en la comisión de box me da dado conocimiento, gloria, todo lo hago con mucho amor” abundó.

Asimismo, espera que Chiapas logre crecer más en el pugilismo, si bien, en el siglo pasado las camadas fueron al por mayor de boxeadores chiapanecos, hoy, hace falta más promoción, más disciplina, más dedicación y, sobre todo, más oportunidades que permitan a los jóvenes conseguir la proyección en el pugilismo profesional.

“Ojalá que Chiapas se levante del boxeo, hay muchos chiapanecos que han sido grandes personajes, ojalá surjan, había antes grandes boxeadores” finalizó.