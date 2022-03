Filadelfia está de vuelta

Agencias

Cinco años después de una temporada de 10 victorias, los 76ers se encuentran en la cima de la Conferencia Este.

La victoria 122-97 sobre el Orlando le dio a Filadelfia su sembrado No. 1 en el Este en 20 años, algo que Doc Rivers dijo que el equipo no debería dar por sentado.

“Es un logro. No quiero restarle importancia, pero dije a los muchachos que disfrutaran, no quiero llamarlo un momento, les dije que disfrutaran el segundo, porque no es lo que queremos, es parte de lo que puede conseguir en el camino hacia lo que desea “, dijo Rivers. “Creo que para este equipo, tan joven como somos, tener una cancha de local es realmente importante. Es bueno tenerlo. Así que deberíamos sentirnos orgullosos de ello”.

Con el sembrado No. 1 en la mano, los Sixers aseguran la ventaja de local durante la postemporada.