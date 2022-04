Guido es pretendido

Agencias

El centrocampista argentino, Guido Rodríguez, suma una ‘novia’ más de cara al mercado de verano en el cual podría convertirse en uno de los elementos más buscados del Betis, debido al nivel que ha mostrado a lo largo de la campaña.

Guido llegó hace un año a España proveniente del América y en este tiempo ha levantado el interés del Arsenal de Inglaterra y esta semana el diario español Estadio Deportivo señaló que el Liverpool también hace un seguimiento sobre el ex jugador de la Liga MX.

El equipo de los Reds tendría interés en el sudamericano, quien ha sido un regular en las convocatorias de la Selección de Argentina sin llegar a ser un titular fijo, además de que la posible salida de Wijnaldum al Barcelona apoyaría la idea del fichaje.

“El caso es que la Premier, y no sólo los ‘Gunners’, aparecen como amenaza para la plantilla bética. Amenaza y tabla de salvación, porque el interés por varios efectivos heliopolitanos abre el abanico de oportunidades de hacer un negocio que equilibre las cuentas béticas. Así, además de Guido, a los londinenses les gusta Emerson, que, de ser vendido por el Barcelona antes del 1 de julio de 2022, reportaría el 50% de los beneficios totales al club verdiblanco. El Liverpool, además, no pierde de vista a Mandi, más cerca de renovar ahora que de marcharse, mientras que, según la prensa británica, estudiaría sacarse la espinita por Fekir si se marcha Salah. Además, ESTADIO ha podido saber que, ante la no continuidad de Wijnaldum, han realizado un seguimiento a Guido, más defensivo eso sí que el holandés”, reza el texto.

En caso de que Guido salga del equipo español, las Águilas se verían beneficiadas en el tema económico, ya que mantienen el 30 por ciento de su carta y obtendrían una importante suma de dinero si se concreta el traspaso.