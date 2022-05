Gutiérrez alista la máquina 2022

Eduardo Solís

El joven piloto mexicano de 19 años tendrá una intensa actividad en Estados Unidos a partir de este mes, además de su participación en NASCAR México, que inicia en abril en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El martes 15 de febrero competirá en ARCA East Series en New Smyrna Speedway, con el fin de refrendar el triunfó que tuvo el año pasado en la primera carrera de la temporada, finalizando en cuarto lugar absoluto del campeonato, a tan solamente tres puntos del top 3.

Max Gutiérrez volverá a correr con su ya icónico Ford Fusion número 30 y en el Rette Jones Racing, dirigido por Mark Rette, en ARCA East Series, y con Chevrolet número 32 en ARCA nacional.

Además de la citada carrera en ARCA East Series en New Smyrna, Max Gutiérrez participará en cinco fechas de ARCA Series y cuatro fechas de NASCAR Camping World Truck Series en Estados Unidos, y por supuesto en las 12 carreras de NASCAR México Series en 2022, con el apoyo.

Federico “Fico” Gutiérrez, de 16 años de edad, quien ya debutó en Pro Late Model Series a finales del año pasado, participará en cinco carreras en dicha categoría en EU, además de las 12 correspondientes a NASCAR México Series, acorde a los planes de José Sabates, Director del Proyecto NASCAR Internacional.

“La combinación de Rette Jones Racing y José Sabates ha dado frutos y esperamos más este año”, manifestó Max Gutiérrez, quien agregó: “Vamos por todo, por lo pronto, en New Smyrna y Daytona. Agradezco el apoyo de manera especial de Michael Panosian, Mike Francis, Troy Wilkes y Jimmy Morales”.