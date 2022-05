Habrá tres sprint

Agencias

Diario de Chiapas

La FIA anunció que en la temporada 2022 se llevarán a cabo tres carreras Sprint, en los sábados de los Grandes Premios de Emilia Romagna, Austria y Brasil, en los que habrá mayor cantidad de puntos a repartir entre los pilotos y escuderías.

La FIA dio a conocer que se estudiaron los beneficios que trajo a la competencia el formato Sprint y se llegó a la conclusión de que tres el número ideal para llevarlas a cabo, porque los equipos ya tienen una carga importante con los cambios reglamentarios del 2022 en una temporada de 23 Grandes Premios.

Luego de la consulta con los equipos, también se llegó a la resolución de que la Pole Position de la carrera del domingo no la definirá el resultado de la Sprint como en 2021, sino que será la sesión del viernes de calificación con Q1, Q2 y Q3 la que dará el orden de partida para el Gran Premio, independientemente de cómo termine la Sprint.

En 2021, una lluvia torrencial que cayó sobre el circuito de Spa Francorchamps en el Gran Premio de Bélgica, hizo que la dirección de carrera de la F1 tomara decisiones polémicas como otorgar la mitad de los puntos, cuando no hubo carrera, sólo un desfile de autos tras el safety car, por ello en 2022 no serán dados puntos para el campeonato si no se completan al menos dos giros sin auto insignia.