Horacio Nava cumple con la marca olímpica

Agencias

Diario de Chiapas

Dudince, Eslovaquia fue el escenario donde Horacio Nava dio la marca en la marcha de 50 kilómetros para asistir a los Olímpicos de Tokio 2020 tras completar la prueba en un tiempo de 3:49:20, al ser 3:50:00 lo establecido por World Athletics, un acontecimiento que lo deja “tranquilo” al dar el paso que lo perfila a su cuarta aparición en una justa de verano de manera consecutiva, luego de tener actividad en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

El experimentado andarín, originario de Chihuahua, compartió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que lograr el objetivo en la carrera anual de ‘Dundiska 50’ fue un hecho especial, ya que hace un año planeaba obtener su boleto a Japón en ese evento, pero la pandemia orilló a su suspensión, por lo que ahora, con 12 meses más de trabajo y sin competir, consiguió su primer propósito más fuerte.

“Me siento muy contento; hace un año, antes de la pandemia, era en esa competencia donde quería dar la marca, pero el COVID-19 la suspendió y ahora haber competido en la misma ciudad en la que teníamos planeado es muy significativo después de más de un año sin competir y, sobre todo, sabiendo que tal vez era la última oportunidad para dar la marca en 50 kilómetros ya que por la pandemia ya no hay otras competencias, por eso el resultado me deja tranquilo porque era para lo que habíamos trabajado y me enfoque fuerte sabiendo que lo iba a lograr”, dijo.