Hubo racismo

El zaguero de Santos Laguna Félix Torres ingresó en llanto al vestuario del equipo luego del duelo ante Atlético de San Luis por presuntos actos de racismo, de acuerdo a información de su compañero Matheus Doria, y posteriormente denunció en conferencia de prensa que un balonero le dijo “palabras que dolieron demasiado”.

“Lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando, me siento afectado y muy triste. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así; ellos saben la persona que soy y el dolor que estoy sintiendo ahora mismo.

“Amo mi color, quiero mucho a mis compañeros, porque ellos me decían que todo lo que hago siempre están respaldando. Quiero dejarles este mensaje para que no pueda seguir pasando esto en el fútbol, es algo que se ha venido repitiendo pero, si te lo dicen de la manera que lo recibes, en el momento del partido, te golpea mucho”, expresó el ecuatoriano.

Por su parte, el capitán Doria respaldó a su compañero y señaló que “no se puede permitir que gente de afuera influencie”.

“No puede pasar en ningún lado, por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo. Todos somos iguales, eso ya quedó atrás, es antiguo; venimos a hacer nuestro trabajo y los de afuera no pueden hacer eso”, expresó .

Minutos más tarde, Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, que administra al club, condenó los actos suscitados sobre la cancha del recinto.

“No al racismo. Entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable”, señaló.

El tópico llega justo cuando se descubrió que existen al menos ocho denuncias en Conapred sobre temas de racismo entre ellas y para colmo se presentó este tema en este encuentro, en el que se pudieron notar acciones extrañas, que deberán ser remediadas de inmediato y castigar a los infractores de manera ejemplar para cortar de tajo.