Hugo pudo ser de Tigres

Hugo Sánchez, ex técnico de Pumas , confesó que tenía todo arreglado para dirigir a los Tigres en el 2004, tras ganar el bicampeonato con los Pumas, pero los directivos del Club Universidad no dejaron que saliera de la institución.

“Sí, te voy a confesar, estaba arreglado con Tigres cuando gane el bicampeonato. No me fui, porque no me dejaron ir los directivos de Pumas. Hubo llamadas telefónicas para pedir que por favor no toquen más a Hugo Sánchez”, comentó el ex jugador de los mismos Pumas.

Hugo Sánchez fue bicampeón con los Pumas en 2004, mientras que los Tigres tenían como entrenador a Nery Pumpido. Tras ganar el segundo título con los universitarios, el Pentapichichi se quedó un año más con el Club Universidad, mientras que Nery Pumpido fue despedido de los felinos. El ex delantero del Real Madrid reconoce que tenía todo arreglado para marcharse a Nuevo León.

“Tenía todo arreglado, fui a ver las oficinas, los vestidores, todo apalabrado y arreglado para dirigir a Tigres después del bicampeonato, pero no me dejaron ir”, confesó el analista.

Más de tres lustros después, Hugo Sánchez reconoce que le gustaría dirigir a los Tigres, que están fuera de posiciones de liguilla. Por ahora, Ricardo Tuca Ferretti se mantiene firme en la dirección técnica de los felinos.

“Si hay que levantar la mano, también la levanto, porque no sería mala idea dirigir a Tigres, un equipo grande e importante”, aseguró Hugo Sánchez, que tuvo experiencia como entrenador en la Liga MX y en España.

El Pentapichichi fue candidato para dirigir al Cruz Azul al inicio del torneo, pero debido a que La Máquina Celeste no pudo cubrir su salario, la negociación se perdió y en su lugar llegó Juan Reynoso, que tiene al equipo en los primeros lugares de la tabla.