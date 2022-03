Infantino sigue firme

Agencias

Diario de Chiapas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, citó este lunes a las 211 federaciones del organismo a una reunión virtual, que tendrá su base en Doha, Qatar, este 20 de diciembre, para enseñar la propuesta definitiva y reorganizar el calendario para los próximos cuatro años y lamentó que, a su entender, las críticas al proyecto no se basan en hechos.

“Depende de uno, de dónde juega, después de eso, una Copa del Mundo cada dos años, genera oposición, pero lamento que el 90 por ciento de esta oposición es de carácter emotivo, no se basa en hechos, en análisis. No podemos actuar con miedo, vemos hechos que la sociedad requiere más eventos, si no lo hacemos nosotros, lo hará otro deporte”, señaló el dirigente. Para fortalecer la idea, el máximo organismo del futbol ha mandado a hacer dos estudios, con consultoras externas, para conocer los beneficios de una Copa del Mundo cada dos años y la reducción de ventanas en la fecha FIFA, ambos serán expuestos en la reunión. Además, que la federación internacional que comanda Gianni Infantino ha hecho pública una encuesta a aficionados, en la que la mayoría apoyan la idea.

“Expertos independientes nos han informado que un cambio a la Copa Mundial de la FIFA bienal proporcionaría unos ingresos adicionales combinados de 4.400 millones de dólares a partir del primer ciclo de cuatro años, y estos fondos se distribuirán entre nuestras 211 asociaciones miembro. Estos ingresos adicionales permitirían que la financiación solidaria pase del nivel actual de 6 millones de dólares por ciclo a un promedio de hasta 25 millones de dólares por asociación miembro de la FIFA en el primer ciclo de cuatro años, y la distribución real estará sujeta a la gobernanza de la FIFA principios “, señaló Infantino.

Durante semanas, la FIFA ha tenido reuniones con directivos, jugadores, ex jugadores, para debatir la posibilidad de reducir la brecha de cuatro años a dos, entre un Mundial y otro, ante los cambios de mercado.