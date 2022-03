Lo malo de la F1

Agencias

Ha sido la propia página web de la Fórmula 1 quien se ha encargado de realizar una peculiar clasificación con lo que podrían catalogarse como los peores récords en la historia del Gran Circo. Ellos los califican como los más lamentables, pero por el hecho de que los protagonistas lo lamenten. Unos por mala suerte, otros…

EL ÚNICO EN NO PUNTUAR CON SU COMPAÑERO CAMPEÓN

En 1972, Emerson Fittipaldi logró el título con el Lotus imponiéndose en cinco grandes premios. En cambio, su compañero, el australiano Dave Walker, no fue capaz de lograr un mísero punto. El oceánico incluso no se clasificó para dos de las 12 carreras y en una de las que sí corrió fue descalificado. El ‘aussie’ había ganado varios títulos en Fórmula 3 con Lotus, pero el bólido que diseñaba el mítico Colin Chapman no fue su coche.

Para muchos, Luca Badoer es el peor piloto que ha guiado un Ferrari en la historia. Argumentos ha dado porque ostenta el dudoso honor de ser el competidor que más grandes premios ha disputado sin ser capaz de sumar un solo punto: nada menos que 50. Es cierto que sólo pilotó para la ‘Scuderia’ en dos citas en 2009 -hizo 20º en parrilla y 17º al final en el GP de Europa y 20º y 14º final en Bélgica-. Antes rodó, de 1993 a 1999 con Lola, Minardi, Forti y otra vez Minardi. Ahí tuvo mala suerte pues su coche se averió cuando iba cuarto en el GP de Europa de 1999.

EL ÚNICO EN SER DESCALIFICADO POR LENTO

Es Al Pease. Fue en el GP de Canadá de 1969. Está considerado, oficiosamente, como el peor piloto en la historia de la F1.

SIN GANAR

Tuvo sus oportunidades y estuvo en buenos equipos, como McLaren, Jordan y Minardi, pero Andrea De Cesaris pudo empezar hasta 208 carreras y no fue capaz de ganar. El italiano tiene otra plusmarca, la de más abandonos, con 147 empatado con su compatriota Riccardo Patrese. De Cesaris hasta vivió dos periodos de 18 citas seguidas empezadas y no acabadas.