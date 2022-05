Multan a Antuna por entrevista

Agencias

Diario de Chiapas

El futbolista de Chivas, Uriel Antuna, se hará acreedor a una multa que ronda los 50 mil pesos por infringir el reglamento de prensa de la institución, tras haber otorgado una entrevista sin el permiso del club.

Desde hace años la directiva de la institución reglamentó el tema de las entrevistas para tener el control de las charlas uno a uno que darían los elementos que pertenecen al club.

A raíz de la entrevista que Uriel Antuna hizo con el youtuber Zabalive, se ganó los abucheos de la afición del Rebaño, pues las declaraciones dónde mencionaba que prefiere jugar en Europa, antes que ganar todo en Chivas, molestaron a los aficionados rojiblancos.

Durante el partido en casa ante Xolos de Tijuana, Antuna fue abucheado constantemente por los seguidores del conjunto rojiblanco, particularmente cuando tocaba el balón y esto se hizo aún más evidente cuando salió de cambio a pesar que ya tenían la ventaja parcial.

Inclusive, parte de la polémica charla de Uriel Antuna con un youtuber, era precisamente sobre el comportamiento de los aficionados en el estadio con las actuaciones de los jugadores.

“Lo que no entiendo que se les olvide tan rápido lo bueno que hace una persona y recuerdan lo malo, es lo que yo trato de entender, porque la gente prefiere recordar a alguien más por lo malo que por lo bueno; por ejemplo a mí me tocó el primer torneo que me abuchearon y el siguiente torneo fui de los que más goles aportó al equipo, y ahí no decía nada la gente, pero en un partido que diste malo te lo recuerdan.

“Das una temporada muy buena y te están abucheando de nuevo, entonces dices la gente está loca, ¿no? (risas) pero es fútbol, es crecimiento, Chivas no va a dejar de ser el más grande de México y es algo a lo que te tienes que estar acostumbrando”, comentó Antuna en su momento.