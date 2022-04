Newton seguiría con Pats

Agencias

Diario de Chiapas

Cam Newton volvió a firmar con los New England Patriots con un contrato por un año, confirmaron las fuentes a ESPN.

El acuerdo tiene un valor cercano a los 14 millones de dólares, indicó una fuente a Adam Schefter.

Newton, quien cumplirá 32 años en mayo, esperaba volver a New England luego de firmar un contrato modesto por un año con el equipo en el 2020. Durante el podcast “I Am Athlete” a finales de febrero, dijo que estaría dispuesto a firmar otro acuerdo por un año con New England.

“Me estoy cansando de cambiar [de equipos]”, declaró el quarterback. “Estoy en un punto de mi carrera donde sé mucho más que el año pasado. Sí, volvería”.

Los Patriots tuvieron marca 7-8 con Newton al frente y terminaron 7-9, perdiéndose los playoffs por primera vez desde la temporada del 2008.