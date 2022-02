Niners, sin lío

Agencias

Diario de Chiapas

Momentos después de que los San Francisco 49ers reclutaran al mariscal de campo Trey Lance con la tercera selección del draft de la NFL el jueves por la noche, una de las primeras cosas que hizo el titular Jimmy Garoppolo fue acercarse al novato que se espera, eventualmente lo reemplazará.

“Una cosa que fue realmente reconfortante para mí, escuché anoche que Jimmy se acercó [a Lance]”, dijo el gerente general John Lynch el viernes por la noche. “Trey estuvo aquí hoy, y Trey nos dijo que el primer mensaje de texto que recibió fue de Jimmy Garoppolo. Así que eso es bastante especial. Creo que habla de su clase”.

Que los Niners se llevaran a Lance no fue una sorpresa para Garoppolo, quien había sido informado por Lynch y el entrenador Shanahan la intención de tomar un mariscal de campo, el día en que el equipo cambió con los Miami Dolphins para pasar del No. 12 al No. .3.

Desde entonces, los Niners han estado realizando videoconferencias como parte de su programa de temporada baja, y Shanahan dijo que ha mantenido a Garoppolo al tanto de los planes del equipo. Por eso, Shanahan y Lynch no necesitaron acercarse a Garoppolo después de hacer oficial la selección de Lance.

“Jimmy sabía cuál era el trato”, dijo Shanahan. “Tenemos reuniones de Zoom todos los días. Pude verlo en Zoom más temprano ese día y tuvimos reuniones y esas cosas. Jimmy ha sido genial … Jimmy lo está tomando como un enfoque comercial. Creo que está emocionado por ahora, simplemente hablando con él, y él está listo para venir aquí y volver a estar sano y jugar con nuestro equipo. Sé que estará listo para competir”.

Los Niners han insistido en que Garoppolo permanecerá a pesar de que cambiaron para seleccionar a Lance. Aunque se ha especulado sobre un posible canje, Shanahan reforzó ese mensaje, y por ahora, al menos, parece que Garoppolo regresará posiblemente para competir si las cosas se desarrollan de esa manera.

“Estoy concentrado en llegar allí, aprender todo lo que pueda, conocer a Jimmy y los muchachos en la sala, y aprender y conocerlo y acercarme a él”, señaló Lance. “Y estoy aprendiendo todo lo que puedo y en ese punto, obviamente, compitiendo”.