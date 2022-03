No peleará sin firmar

Agencias

Julio César Chávez Jr. amenazó con no disputar su pelea contra el brasileño Anderson Silva, el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco, cartelera que compartiría con su hermano, Omar Chávez y su padre, Julio César Chávez, quien se enfrentaría al Macho Camacho Jr, esto porque no ha firmado ningún contrato.

El Junior denunció a través de su perfil de Instagram que los organizadores no le han hecho llegar el contrato de la pelea, por lo que no subiría al ring y dejaría “plantado” a su padre en su última gran noche.

“El 19 peleo, en Jalisco, bueno parece ser, pero los promotores pend… de la pelea no me han mandado un contrato para pelear, yo no me voy a subir al ring, nada más quieren hacer pend… a uno, y uno por buena gente no dice nada”, comentó Julio César en sus redes sociales.

Además, amenazó a los organizadores a quienes les mencionó que empieza la cuenta regresiva para poder subirse al ring a mediados de junio.

“Ya debe estar porque faltan 15 días. Si no llega, no me voy a subir y ellos piensan que sí, por eso dejan pasar. Cada día que pasa, es un uno por ciento más de lo que dije ayer y así sucesivamente, entonces empieza la cuenta regresiva”, sentenció.