Números condenan a Vucetich en Chivas

Víctor Manuel Vucetich llegó a Chivas por la puerta grande. La presentación se hizo en directo camino al estadio para la conferencia de prensa. Ahí aseguró estar contento y emocionado por el nuevo reto, además que reconoció la importancia de dirigir al club más popular del país.

Sin embargo, tras 29 juegos en el banquillo tapatío (se perdió dos por Covid-19) los resultados no son los mejores. En su presentación para el Guard1anes 2020 metió al club al repechaje al terminar en séptimo lugar y le ganó al América en cuartos de final tras sobreponerse a Necaxa en la reclasificación.

En semifinales, no pudo ante León, equipo que, a la postre, sería campeón de la Liga MX. Si bien no todo era miel sobre hojuelas debido a que los resultados no maquillaban las indisciplinas que sus pupilos tuvieron en el certamen.

Para este torneo, hubo una limpia en el plantel, de 13 partidos dirigidos, el ‘Rey Midas’ apenas suma dos victorias, siete empates y cuadro derrotas. Sus 13 puntos no son suficientes, al momento, para entrar al repechaje.

Además, por si fuera poco, ha recibido 20 goles en el torneo, lo que lo coloca como la décimocuarta peor defensiva de la campaña y solo equipos como San Luis, Querétaro, Necaxa y Juárez han recibido más tantos.

En el plano ofensivo no la pasan tan mal. Son la octava mejor delantera con 16 anotaciones y José Juan Macías es su referente con seis dianas y es el noveno sitio de la tabla de goleo individual.

Su caída respecto al torneo pasado es estrepitosa y en más de una ocasión, Vucetich ha dejado en claro que la decisión sobre su cese le corresponde a la directiva que encabeza Ricardo Peláez y al dueño del equipo.