Oliveras ya tiene sustituto

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Luego de que el equipo HO Speed Racing diera a conocer que el piloto Hugo Oliveras decidió no participar en los campeonatos automovilísticos más importantes del país con el objetivo de enfocarse en su salud, recuperación y preparación para regresar más fuerte, informa que será Martín Fuentes quien tome su lugar en Súper Copa Mercedes Benz.

A lo largo de su carrera, Fuentes se ha posicionado entre los lugares de privilegio en los más importantes campeonatos automovilísticos de América y Europa, incluyendo el récord de 7 victorias seguidas en el Pirelli World Challenge, y un total de 9 victorias logrando escribir su nombre en la historia de dicha justa en América, por lo que se considera como el mejor para ocupar el lugar del piloto oro, Oliveras.

En esta temporada 2021, Martín Fuentes tomará el lugar de Oliveras sobre el auto #11 Monster Energy, como coequipero de Pablo Pérez de Lara.

“No saben el gusto que me da el regresar a mi país después de ocho años manejando en el extranjero, además hacerlo con uno de los mejores equipos de México como lo es el HO Speed Racing y en uno de los más importantes campeonatos, es una situación que me llena de orgullo, pero a la vez me implica un gran compromiso.

“Cuando recibí la llamada de los directivos de la escudería me dio muchísimo gusto, y comprendí que era una gran responsabilidad ya que el auto ha peleado los primeros lugares, gracias a Hugo Oliveras y Pablo Pérez de Lara con quien trataré de seguir ahí para ganar el campeonato 2021”, comentó Martín Fuentes, deseándole pronta recuperación al propietario del equipo que le da la oportunidad de competir nuevamente en su tierra.