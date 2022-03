Pesa derrota para Mazatlán

Agencias

La derrota ante FC Juárez pesó mucho en la órbita del Mazatlán FC. Así lo reconoció su director técnico, Tomás Boy, quien cree que fue injusto el resultado en el Estadio Olímpico Benito Juárez y aceptó que su plantel está sufriendo con la contundencia.

“Esta derrota me parece muy injusta porque el equipo, hizo muy buen juego, trabajo muchísimo, creamos muchas oportunidades de gol, pero no estamos atinados como deberíamos de estar, no tengo ninguna queja al respecto y aprovecharon la única jugada y tienen un delantero muy capaz”, indicó.

Para Boy, el duelo ante el cuadro de Luis Fernando Tena, ha sido el mejor de los mazatlecos fuera del Kraken, donde solo han podido ganar una vez: “Creo que es el mejor partido que hemos jugado como visitante, el equipo se mostró con personalidad y tuvo posesión de balón” , agregó.

Por último, sobre el tema del cociente, el timonel aceptó que tras esta derrota sí hay más presión en la institución cañonera.

“Claro que se genera un poco más de presión en ese sentido, pero el juego desarrollado por mi equipo, hemos jugado mucho mejor pero no podemos permitir presionarnos tanto, pienso que mi equipo ha trabajado bastante bien el día de hoy”, concluyó.