POR BUEN PASO

Agencias

Diario de Chiapas

Poco más de tres meses han pasado desde que Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo en un partido contra el Arsenal de la Premier League. La fecha de su regreso a las canchas aún es una incógnita, pues eso dependerá de la evolución que vaya teniendo el mexicano, sin embargo, en los Wolves se mantienen positivos e incluso el técnico Nuno Espirito Santo narró cómo va la rehabilitación del delantero del Wolverhampton.

Si bien hace algunas semanas, el estratega portugués confesó que espera que Raúl Jiménez regrese a la actividad antes de que finalice la temporada, Nuno Espirito Santo mantiene la cautela y por el momento está satisfecho con la buena recuperación que está teniendo el mexicano de 29 años, quien incluso ya hace trabajo con balón y está integrado a los entrenamientos del equipo. Aunque también continúa con trabajo diferenciado. “Ahora se está integrando a las sesiones de entrenamiento, no al 100%, pero hace muchas de las cosas que hacen sus compañeros.

Cosas con contacto no podemos hacer, pero avanzaremos. “Puede flotar en posesión de la pelota, puede participar en cajas pequeñas, pero no entra. No tiene que entrar al área y alguien entra por él, el hace todo el remate, el movimiento, la parte ofensiva de nuestro juego, las líneas, hace muchas cosas. Pero cuando vamos a interescuadras, él tiene que continuar su sesión de entrenamiento con Jaoa Lapa y trabajo en su estado físico por sí mismo.” expresó Nuno Espirito para el club.