Regresaron con buena cosecha

Agencias

Diario de Chiapas

El equipo nacional de clavados que compitió en la Copa del Mundo Tokio 2021 llegó la tarde de este viernes a la Ciudad de México, tras conseguir seis pases olímpicos para México, gracias a lo cual nuestro país asistirá con equipo completo a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, además de dos preseas de plata en las competencias de plataforma 10 metros varonil.

“La verdad estamos muy contentos mi entrenador y yo de haber logrado las plazas olímpicas, que era el objetivo en la Copa del Mundo, faltaba la de sincronizados en plataforma 10 metros y un cupo individual, se dio el resultado en ambas pruebas y estoy contento y motivado, para descansar unos días y ponerme a entrenar más duro para continuar con el proceso rumbo a Tokio”, compartió Randal Willars en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El ganador de dos preseas de plata en esta Copa del Mundo, la primera en sincronizados plataforma 10 metros al lado del medallista olímpico Iván García y la segunda en plataforma 10 metros individual, resaltó que el objetivo también era subirse al podio de honor.

“Sobre todo en sincronizados el objetivo era además del pase, ganar una medalla para irnos probando y dando a conocer a nivel internacional, es nuestra primera competencia juntos como pareja y si era importante hacer un buen papel, yo me sentí bastante bien con mis clavados y después de un año que no había competido por la pandemia del covid-19, fue un logro haber hecho un buen papel y sentirme así de cómodo, es algo que me tiene muy contento y tranquilo, siempre también aprendiendo y viendo las cosas que hay que mejorar para seguir creciendo”, puntualizó el clavadista de 19 años.