Rojas se pone a punto

Monterrey, Nuevo León, será sede de la primera competencia presencial del 2021 para el tiro con arco, con el desarrollo del Campeonato Panamericano de la disciplina, del 22 al 28 de marzo, evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, Japón, por lo que el seleccionado nacional Carlos Javier Rojas López afina detalles técnicos para abrir el año en la mejor forma deportiva.

“Ya llevo un rato en el campo del instituto, pero me parece que ahorita la situación sigue complicada y va en aumento, así que estoy viendo la posibilidad de regresar a entrenamientos en casa, para evitar cualquier riesgo y ajustar mis horarios, pero técnicamente he visto mucho avance, porque me puse a hacer ajustes técnicos, sin miedo de que eso nos descompensará en algún momento, ese ha sido el cambio más grande que he notado”, mencionó el deportista.

El especialista en arco recurvo compartió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) su sentir al regresar a competencias, luego de estar fuera del escenario nacional e internacional, por casi un año, debido a la pandemia por Covid-19.

“Muy emocionado por regresar a las competencias, al final de cuentas, era algo que estaba haciendo con mucha emoción y con alegría; me siento un poquito más preparado que el año pasado, porque fue un 2020 que se aprovechó al máximo, entonces, me siento contento de finalmente poder salir y competir”, expresó el joven seleccionado.

El queretano buscará al lado de sus compañeros Luis Álvarez Murillo y Ángel David Alvarado Santín, las plazas a Tokio 2020, la primera de ellas será en el Campeonato Panamericano, que repartirá tres boletos a tierras olímpicas; mientras que en junio competirán en la Copa del Mundo de París, por la de equipos.

“Para obtener los boletos a Tokio es en marzo que tenemos el Panamericano, ahí se define una plaza, bueno son tres plazas individuales, pero solo es una por país y tenemos un evento más para junio para la cuota por equipos”, de la forma en la que esperan cerrar esta preparación para la competencia.