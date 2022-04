Ruiz listo para volver al ring

Agencias

El cambio más notable seguramente será el físico, porque Andy Ruiz llegó al campamento con Eddy Reynoso pesando 300 libras y espera subir al ring el 1 de mayo contra Chris Arreola en 255 libras, pero no será el único cambio que el excampeón del mundo presente en el relanzamiento de su carrera, lo cual también atravesó por lo técnico y lo mental.

Andy presentó su pelea contra Arreola del 1 de mayo que será distribuida en la modalidad de pago por ver a través de Fox Sports en suelo estadounidense desde el Dignity Health Sports Park de Carson, California, escenario que tendrá público.

Recordó las sesiones de sparring que tuvieron hace años con Chris y reveló lo mucho que le ha ayudado tener a Eddy como entrenador y a compañeros como Canelo Álvarez, Óscar Valdéz y Ryan García en el mismo establo.

“Eddy me dio potencial y sólo me pidió ser disciplinado. Nunca había sentido que estaba comprometido al 100 con mi carrera. Estoy rodeado de grandes campeones como Canelo, Óscar, Ryan que siempre me motivan. Es una bendición estar aprendiendo con Eddy todos los días”, dijo Andy.

“Ha cambiado mucho mi mentalidad. Eddy me dijo que no puedo dar nada por sentado en este deporte. Hemos trabajado en muchas cosas. No puedo esperar más por presentarles al nuevo Andy Ruiz el 1 de mayo, porque estoy hoy mucho más motivado que antes”, añadió el peleador que busca su revancha.