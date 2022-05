Se confirma

Agencias

Diario de Chiapas

La medallista de bronce en el lanzamiento de disco categoría F38, de los Paralímpicos Tokio 2020, Rosa Castro, visitó la CONADE, en compañía de su entrenador Humberto Alejandro, para presentar su plan de preparación, en el arranque del ciclo a los Juegos Paralímpicos París 2024.

La lanzadora de deportistas especiales, compartió a la CONADE, que a su regreso de Tokio 2020, tomó un descanso para recuperarse de un esguince en el pie izquierdo y una contractura en el brazo derecho, lesiones que superó.

“Estamos en entrenamientos, en preparación para Cancún, Quintana Roo, para estar en los Paranacionales de CONADE; la próxima semana voy a las competencias de disco y bala; como siempre voy a dar lo mejor y a tratar de superar mis marcas, empezando el camino a París 2024, de la mano de mi entrenador Humberto Alejandro Cossío Agúndez”, detalló la originaria de La Ribera, Los Cabos, Baja California Sur.

En días recientes, la medallista y su entrenador, fueron designados como Premio Estatal del Deporte de Baja California Sur, en sus respectivas categorías, gracias a la actuación que logró la atleta de 19 años, en la que fue su primera justa internacional de alto nivel.

“Tan solo el hecho de que tomen en cuenta, es un honor. Ser acreedora a ese premio, me dejó sin palabras, no me alcanzan para agradecer a toda la gente que me apoyó, que ha estado conmigo y mi entrenador, estoy súper feliz y siempre dando lo mejor para representar a Baja California Sur y a México, es un honor portar estos uniformes”, destacó Rosa Castro.

Humberto Cossío, afirmó que, aunque para muchos la para atleta juvenil no era expectativa de medalla en Tokio, él considero que sus marcas le permitirían entrar a la pelea por las preseas. “Para todos fue una sorpresa su medalla, pero para nosotros no, viendo las marcas de las demás atetas, yo sí tenía en mi mente pelear por el bronce o la plata”.

Aseguró que sus expectativas rumbo a París 2024 son altas. “Sobre todo mentalizarnos para trabajar al doble o al triple, para ganar la medalla que ahora tenemos en mente, el oro; todo con los pies bien puestos en el suelo, sin perder el piso; dar agradeciendo a las personas que nos han apoyado”, puntualizó.