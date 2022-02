Selección está lista

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Para buscar competir dentro de la etapa Regional para los próximos Juegos Nacionales de la CONADE, la Asociación de Atletismo del Estado de Chiapas, dio a conocer su listado de los 14 atletas que estarán en busca de brindar tiempos para el clasificatorio al nacional de la especialidad.

Luego de dos días de intensa actividad del Selectivo Estatal de Atletismo, el equipo chiapaneco competirá en la fase Regional de los Nacionales Conade 2021, que se realizará del 14 al 16 de mayo en la ciudad de Puebla, Puebla.

Respecto al análisis del selectivo estatal, el presidente de la Asociación Chiapaneca de Atletismo, Francisco Blanco Alonso, comentó que se cumplieron los objetivos, ya que previamente se habían realizado dos evaluaciones con la participación de un 80 por ciento, pero ahora que estuvieron todos, prácticamente se definió la selección.

Agregó que la asociación realizó la convocatoria correspondiente a todos los clubes del estado, siendo un aproximado de 260 atletas en las categorías Sub 18 y 20, además de que se agregó la del sector Sub 16, quienes no son tomados en cuenta para este proceso selectivo, pero si para el próximo año, por lo que desde ahora se comienza a trabajar con ellos.

Ahora los chiapanecos tendrán que redoblar esfuerzos en los siguientes entrenamientos, ya que el Selectivo Regional está programado del 14 al 16 de mayo en la ciudad de Puebla, Puebla, donde buscarán los boletos a los Nacionales Conade 2021.

La selección chiapaneca quedó definida de la siguiente manera en la categoría Sub 18: Rosa Isabela Peña, 800 y 1500 metros planos; Brayan Vázquez Pérez, 1500 y 3000 metros; Eduardo Flores Méndez, 10 kilómetros marcha; Eduardo Alonso Camera Díaz, Salto con Garrocha; Kevin Pérez Gómez, 400 metros con vallas; Mario Ramírez, 2 kilómetros con obstáculos y Rogelio Albaro Rodríguez, 4×400 metros.

Mientras que en el sector Sub 20 se encuentran: Dayra Fuentes Madrigal, 100 y 400 metros con vallas; Cristian Velasco Fajardo, Sarahi Hernández Cruz e Ingrid Ruiz Molina en 4×400 metros; también Ruiz Molina lo hará en los 1500 metros; así como Francisco Blanco Rodríguez en los 400 metros con vallas. En tanto que en la Sub 23 se encuentran: Jhony Solís Yock, 110 metros con vallas y Salto Triple; así como Erick Castañeda en los 800 metros.