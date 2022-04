Toluca sorprende al Atlas en la femenil

Agencias

Diario de Chiapas

El experimento de utilizar jugadoras que no venían siendo titulares, no le salió a Atlas. Jugando de nueva cuenta en CECAF, no pudieron ganar y Toluca le sacó la victoria por marcador de 1-2. Las Diablas tuvieron una gran reacción para sacar los tres puntos gracias al doblete de Natalia Mauleón.

En la primera jugada de peligro en el partido, llegó el primer tanto para el Atlas Femenil. Ana García dentro del área disparó y la pelota fue al palo, quedó el rebote en Alexa Curiel que disparó a portería. La redonda terminó entrando gracias al rebote que tuvo el remate en Arlett Tovar para caer el primer tanto al 4’.

Muy pocos minutos duró la ventaja para las Rojinegras, porque el empate cayó al minuto 7’. En un saque de manos que llegó al área, la zaga atlista rechazó de mala forma y Natalia Mauleón impactó de primera. La atacante de las visitantes le metió gran efecto a su remate para dejar viendo, nada más, a la arquera Nicole Buenfil.

Tras las emociones que llegaron rápido al encuentro, fue Toluca quien tomó el mando del encuentro. Tanto así, que le dio la vuelta al marcador al 20’. Otra vez apareció Mauleón, ahora recibiendo el pase de Destinney Durón para enfilarse en el mano a mano y definir de forma cruzada. Las Diablas se mantuvieron en dominio durante la primera mitad y se fueron al descanso con la ventaja por la mínima.

Para la segunda mitad, las Diablas se mantuvieron siendo el equipo que dominaba el juego. El primer intento fue al 58’ en tiro de esquina por izquierda y de cabeza apareció Arlett Tovar, pero atajó Buenfil. Una oportunidad más se les presentó a las visitantes al 66’ cuando se marcó penal en favor por mano de Robles. Tovar tomó la responsabilidad del cobro desde los 11 pasos, pero no pudo caer el tercer tanto por la gran atajada de Nicole Buenfil.

Desde la banca, ingresaron las jugadoras que normalmente son titulares con las Rojinegras en figura de Joana Robles y Alison González. Sin embargo, fueron pocas las jugadas que pudieron producir, Joana apareció con un remate cruzado, que pasó cerca de la portería de Lozano. Una más desperdiciaron las Rojinegras al 85’ cuando Alison quedó frente a la arquera pero no pudo rematar a gol.