Torress, con el objetivo de calificar

Luego de su participación en el Panamericano de Levantamiento de Pesas, que se realizó en República Dominicana, la especialista en los 87 kilogramos Anacarmen Torres Wong, se declara lista para cerrar la clasificación olímpica, con el último evento puntuable para Tokio 2020, que se realizará en Colombia, del 10 al 16 de mayo.

En entrevista con la CONADE, la seleccionada compartió que continúa con su preparación en el Centro de Alto Rendimiento “Niños Héroes” (CARE), en Monterrey, Nuevo León, lugar donde permanece concentrada junto con el equipo mexicano de levantamiento de pesas.

“Se hizo un análisis con la Comisión Técnica de la Federación para ver cuántos puntos me faltan y acomodarme un poco mejor en la división, la estrategia sería igual, competir en los 76 kilos, ya tengo en mente la marca que necesito para generar los puntos; estamos trabajando sobre esa marca, sobre ese total y aprovechar estas dos semanas en Monterrey, para tener una buena terapia, no llegar fatigada y a la vez no dejar el entrenamiento”, declaró la pesista.

La sonorense destacó que el participar en la división de los 76 kilos fue una estrategia que le funcionó a la perfección, pues logró sumar puntos importantes en el ranking de clasificación olímpica, estrategia que volverá a utilizar en su próximo compromiso internacional en tierras colombianas.

“Para esta competencia decidí junto con el equipo de la Federación bajar a 76 para lograr hacer más puntos, todo fue una estrategia para tener un poquito más asegurada la plaza en los 87 kilos, porque mi propósito es clasificar a los Juegos Olímpicos en esta división; me fue bien, tuve una muy buena competencia y las marcas que hice me dieron un buen puntaje”, dijo.