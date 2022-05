“Tuca” Ferretti no cae en las provocaciones

Agencias

El técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, se refirió al incidente que tuvo con un aficionado durante el partido que los felinos disputaron ante América, el sábado, y dijo que “no soy centenario para caerle bien a todo el mundo”.

Ricardo Ferretti comentó que “problemas con aficionados he tenido miles. Antes, cuando los estadios estaban llenos, siempre hubo discordancias en ciertas cosas. No soy centenario para caerle bien a todo el mundo y ni tampoco todos son como ‘Libres y Lokos’ que apoyan todo el tiempo”.

Y recordó que sin importar que entraran 43 mil personas al estadio y Tigres fuera llamado ‘el equipo de la década’ discusiones siempre las hay con la gente “y para mí es normal que me mienten la madre, que me griten cosas, que me pidan que ponga a fulano cuando ya hice los cambios, que tengan preferencia por un jugador y me estén chin… y chin…. Aparte, mi madre ya se murió ya ni me afectan”.

En otro tema, Ricardo Ferretti señaló que si algún jugador de Tigres quiere irse por estar insatisfecho, que lo diga de inmediato y podrá salir sin problema, y a la vez negó que el delantero uruguayo Nicolás López le haya comentado su intención de dejar el equipo felino.

En conferencia de prensa por zoom, el ‘Tuca’ manifestó que personalmente le preguntó a Nicolás López si es cierto que desea emigrar, como dijo su representante a medios locales, y “me contesto: ‘Oye, ‘Tuca’, discúlpame, mano, este es problema de mi representante y no es un problema mío ni contigo ni con la institución” y recalcó que “la puerta está abierta para todos los jugadores”.