Tuvo día frustrado

Sergio Pérez terminó quinto en el GP de España, en una carrera donde le costó bastante superar a Daniel Ricciardo por la quinta plaza. Al finalizar la cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1, ‘Checo’ lamentó haber perdido mucho tiempo detrás del Mclaren e incluso se dijo frustrado por el resultado obtenido en Barcelona.

“Me llevó mucho tiempo pasar a Daniel que era extremadamente rápido en la recta principal. No es un lugar fácil para adelantar a otros. Fue un buen movimiento. Sabía que tenía que hacerlo de alguna manera, así que estuve pensando durante toda la carrera cómo lo iba a hacer. Al final conseguimos que funcionara. Por supuesto, es frustrante, pero creo que era todo lo que podíamos hacer hoy” explicó ‘Checo’ Pérez en declaraciones para Motorsport.com en la zona de medios.

La adaptación al Red Bull no ha sido nada sencilla para Sergio Pérez, quien en cuatro carreras aún no ha podido sumar un podio, siendo un cuarto lugar su mejor resultado hasta el momento. Sobre ello, ‘Checo’ manifestó que le cuesta tiempo encontrarse con el RB16B, sin embargo, no pierde el optimismo y asegura que tiene auto para ganar en Mónaco, siguiente fecha del calendario.

“Es importante seguir dando esos pasos y juntar todo el fin de semana, pero me lleva demasiado tiempo ponerme al día. Cuando vamos a un circuito nuevo, el viernes completo estoy como adaptando mi estilo, así que no es que pueda estar trabajando en el coche todavía. Los elementos están llegando, pero no juntos. Estoy emocionado por Mónaco, especialmente con este coche, ya que históricamente ha sido competitivo y creo que tenemos posibilidades de ganar” sentenció.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, se caracteriza por ser una persona directa sobre el rendimiento de los pilotos. En esta ocasión, aseguró que probablemente hubiera sido más sencillo ganar la carrera contra Mercedes, si ‘Checo’ hubiese estado adelante.