Ya atendieron a Maganda

Diario de Chiapas

El silbante Adalid Maganda tuvo su primer acercamiento con la Federación Mexicana de Futbol, para buscar una solución a su salida de la Comisión de Arbitraje, sin embargo aún no entabla contacto con Arturo Brizio, presidente de dicho organismo.

El colegiado se reunió con los abogados de la Federación Mexicana de Futbol, en un lugar cercano al Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana, y después de un encuentro de más de una hora, se llegó a un principio de acuerdo para encontrar una solución a su situación.

“Hubo un acercamiento, un diálogo y estamos solucionando los temas”, comentó una fuente que estuvo presente en la reunión.

Maganda demandaba que Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, le explicara de manera personal su salida de la plantilla de árbitros que pitan la Liga BBVA MX, pues la instructora Quetzalli Alvarado le avisó de su salida y fueron los abogados de la FMF los que le notificaron. Esto aún no ha pasado, debido a que sólo asistió Maganda con sus abogados y los representantes de la FMF a la cita, restando que se presente la otra parte.

“No me ha dado la cara Arturo Brizio, van como diez llamadas y no contesta; que dé la cara, como jefe de la Comisión Árbitros tiene que dar la cara, decir que me dan de baja por ciertas razones, pero no. No lo hace, es un cobarde, manda a sus achichincles a chin…”, dijo Adalid Maganda, árbitro de Primera División, el pasado martes en una entrevista.

Hasta ahora, no se ha reinstalado Adalid Maganda en su puesto como árbitro y ambas partes están tratando de llegar a una solución. En caso de no llegar a un acuerdo, el árbitro afroamericano ha asegurado que podría recurrir a la Conapred o diferentes instancias, debido a que cree que es un asunto de discriminación.