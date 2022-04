Editorial

¡jubilarme es no volver a participar en nada, amlo!

En estos días, seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dado la oportunidad, de reflexionar, acerca de su propio destino después del 2024. No hay que olvidar que la percepción que tienen los mexicanos, en algunos sectores, es que el presidente López Obrador se podría instalar como un ambicioso del poder, por lo menos otros 3 años.

Esto es en realidad, lo que más preocupa a grupos como los de oposición, y los empresarios, porque entonces le daría continuidad a sus decisiones y estrategias de trabajo.

Sin duda, el presidente López Obrador sorprende a propios y extraños cuando manifiesta que: «Jubilarme es no volver a participar en nada. No opinar. Estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso. Ya tomé la decisión que para alejarme por completo voy a escribir, tengo un libro que quiero hacer, pendiente, sobre el pensamiento conservador en México».

Agregando que vivirá de su pensión de servidor público, toda vez que gracias a su actividad como funcionario del INPI, del INCO, de la Jefatura de Gobierno y de la Presidencia de la República, tendría derecho a ella por haber cubierto sus cuotas al ISSSTE.

Vivirá en su quinta de Palenque, Chiapas, donde, dijo, la vida no es cara, y además vivirá junto con su esposa Beatriz Gutiérrez, quien tiene una plaza de investigadora.

Lo más sobresaliente, es para que a nadie le quede duda el entonces ex presidente López Obrador se instalaría para vivir en su finca de Palenque, en donde se dedicaría: «Porque la vida en Palenque no es muy cara, además, Beatriz ya tiene su trabajo. Entonces voy a dedicarme a eso, a escribir, con todo respeto, cariño, no voy a estar recibiendo a nadie que tenga que ver con la política, ya no voy a meterme en nada».

Sin embargo, el presidente López Obrador, una vez que ha definido lo que va a pasar con él, se refiere al relevo generacional, porque: Consideró que entre sus colaboradores hay suficientes cuadros políticos y profesionales para dar continuidad a su proyecto político.

Ironizó al señalar que el resto de los partidos políticos carecen de personajes para enfrentar a su proyecto.

Consideró, “estoy contento, porque hay relevo, porque es de la generación que sigue, o sea, yo tengo 67. De 50 para arriba hay mujeres y hombres. Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay relevo, de este lado. Ellos tienen problema, nosotros no. Es un abanico”.

Esta posición presidencial opero durante muchos años, ya que los ex presidentes, una vez que concluían su mandato se dedicaban a vivir en el extranjero o se quedaban en el país, y siempre mantenían la disciplina del silencio.

También el gobierno ya no se metía con ellos ni siquiera para indagar si habían tenido un desempeño exitoso o no, no eran amenazados.

Con esto el presidente López Obrador por lo pronto descarta cualquier proceso releccionista que se pudiera estar gestando para prolongar su mandato, como piensan algunos sectores de la población.

Anuncia su destino final, su finca en Palenque, además habrá de dedicarse a escribir un libro, con eso cerrará ese capítulo de su vida. Dejando el 2024 en manos del relevo generacional como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, entre otro.

Él se jubilará y no se meterá en nada, ni para opinar de política.