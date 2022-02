Editorial

¡timonazo de la autoridad municipal!

Todos coinciden, propios y extraños, es decir Morenos y no, que es necesario que en Tuxtla Gutiérrez pueda un “golpe de timón”, en el gobierno municipal, que permita rescatar un poco de dignidad a la actual administración.

Sin embargo, conociendo la actitud de Carlos Morales Vázquez, no tiene claro por dónde y de dónde pueda darse una manifestación de voluntad política transformadora, que finalmente ponga orden, reestructure el trabajo administrativo y atienda los problemas fundamentales en este momento, que son los de la seguridad y la salud.

No pueden seguir viviendo los tuxtlecos con el “Jesús en la boca”., esperando ser asesinados al salir de un restaurant, después de desayunar, ser asaltados al retirar dinero de una institución bancaria, o de plano ser visitado en tu negocio por bandas de ladrones.

¿En qué consiste la estrategia de seguridad, las cámaras de seguimiento que se han colocado en las calles? ¿Dónde está la información inteligente, Preventiva de hechos delictivos’?

¿Dónde están los equipos policiacos, la intuición de sus jefes, para prevenir lo que pueda suceder sobre todo en los días de quincena?

¿Qué se está haciendo con los motociclistas, que ni placas de la motocicleta tienen, y que se esconden detrás de un casco de cristales oscuros?

Decididamente hay que cambiar los mandos policiacos. que no están dando resultados, para frenar la inseguridad y la violencia. Se requiere personal en los mandos, que tengan ganar de trabajar en la prevención del delito.

Debe promoverse una mayor colaboración entre las fuerzas policiacas municipales, estatales y municipales, y ministeriales, para cerrar filas en contra de la inseguridad municipales.

En un solo día, además de los muertos de la pandemia, otros por la inseguridad, atracos y asaltos, esto es lo que trae crispado el humor en contra de un alcalde, que no está dispuesto a cambiar de actitud política.

¿Habrá un timonazo, un golpe de timón que advierta que ya entendió cuál es el papel de un alcalde en las actuales circunstancias en las que se debate la vida de los tuxtlecos?

Dos propuestas le hacen los ciudadanos: 1.- Reorganizar estructura y estrategias, de seguridad, que pase por el cambio en los mandos policiacos, y que mejore la coordinación con las otras fuerzas policiacas. Y 2.- Que compren vacunas, esto es urgente, para evitar más contagios y muertos. De otra manera Chiapas, sobre todo Tuxtla Gutiérrez corre el riesgo de desaparecer.

Desde luego que son propuestas, que dependerán en gran medida del humor de los ciudadanos. Que cada día que pasa, sienten que les crece la molestia por la actitud del Alcalde Carlos Morales.

Morales Vázquez debería de sentarse a tomar un café, y escuchar al ex presidente municipal Carlos Molano, para un le oriente como le hizo para servir a Tuxtla en apenas 3 o 4 meses que duró su mandato. Tiempo en que recibió muestras de simpatía de los ciudadanos-

Una administración municipal, quizá la última, la de Carlos Molano en la que los ciudadanos sintieron gran satisfacción, porque lo poco a poquito que hizo, lo n con el corazón. en la mano.

Es tanta la molestia, que el priista William Ochoa Gallegos, aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Tuxtla, señaló que de llegar a la alcaldía llamaría a rendir cuentas al actual edil, Carlos Morales, para conocer el manejo de los recursos públicos, las acciones relacionadas con la pandemia, sin dejar a un lado lo que está pasando con las mujeres.

Asegura Willy Ochoa que “La realidad que vivimos en nuestra capital no es justa y, cambiarla es responsabilidad de todos, tenemos que trabajar mucho si queremos cambiar de fondo la situación, el gobierno municipal se ha equivocado a propósito, no resultó ser lo que dijo, resultó malo y de malas personas, sí han dañado a la gente de nuestra ciudad, hoy estamos peor, con la inseguridad y violencia por las nubes”,

Entrevistado por Felipe Alamilla, en el programa “Denuncia Pública”, consideró que es muy grave que un gobierno que se jactaba de ser transparente, incurra en todo lo contrario. Insistió, en el manejo de la pandemia, que no solamente será de Tuxtla, sino en todo el país en estos actos que al parecer son criminales, como no manejar un semáforo, ser insensibles hacia si las personas enfermas del Ayuntamiento deberían o no deberían de llegar a laborar y la muerte de muchos de ellos, así como los contagios.

Finalizó diciendo Ochoa que “Creo que cuando se está en un espacio de responsabilidad se debe de tomar decisiones y si no se toman las decisiones adecuadas éstas tienen que tener sanciones definitivas”.