Acepta Willy resultados

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

El candidato de la alianza “Va por Tuxtla”, Willy Ochoa, ofreció este lunes una rueda de prensa en la que reconoció que la preferencia de la ciudadanía no le favoreció en la elección por la presidencia municipal de la capital.

“Toda la vida he sido un hombre de una sola pieza, y hoy no será la excepción: la votación no fue en su mayoría para nosotros. Aceptamos la decisión ciudadana”, expresó en compañía de los líderes estatales del PAN y PRI, Carlos Palomeque Archila y Rubén Zuarh Esquinca, respectivamente.

Sin embargo, sostuvo que en los resultados intervinieron varios factores como la supuesta intromisión del gobierno municipal y la pulverización del voto, con la complicidad de partidos satélites que, de haberlo apoyado, en lugar de registrar a más candidatos, podrían haberle sumado un 20 por ciento en las urnas.

“Hoy vemos un triunfo inobjetable de la marca Morena en Chiapas, y de las personas que viven bajo la sombra y el cobijo del presidente Andrés Manuel. No es un triunfo de los candidatos, no del que se quiere reelegir y lo logró en Tuxtla Gutiérrez”.

Ochoa hizo hincapié al manifestar que Movimiento Ciudadano y su candidato Francisco Rojas hicieron el trabajo sucio a Carlos Morales. Los acusó de haber hecho “acuerdos en lo oscurito”, para impedir que ganara “la verdadera oposición”.

Paco Rojas “se fungió como una comparsa; si hubiéramos salido unidos en el proceso transparente que hicieron los partidos políticos, si hubieran respetado los acuerdos y la palabra en la mesa, hubiéramos salido triunfantes”, enfatizó.

A partir de hoy, declaró, Paco Rojas y el resto de los candidatos, a los que llamó “personeros”, caminarán con deshonra, pero con los bolsillos llenos, mientras que él lo hará con la frente en alto, porque estuvo a la altura de las demandas de Tuxtla.