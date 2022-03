Acusan fraude inmobiliario

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

En 2017, Jehu Salazar compró un predio de 52 hectáreas y hasta el momento no ha podido tomar posesión de su terreno porque los supuestos apoderados legales y el mismo dueño se deslindaron del caso.

Se trata de un terreno ubicado en el tramo carretero las Limas-Julián Grajales kilómetro 22, Rancho Lorena, por el cual pagó 610 mil pesos.

“Es una serie de irregularidades que he tenido desde 2017, ya hizo cuatro años, las mismas autoridades me han puesto obstáculos aparte de la dilación y una serie de irregularidades que no hacen bien su trabajo, el fraude me lo hicieron cuatro personas que ya denuncié”, señaló.

Ante esta situación, remarcó que las autoridades competentes no han hecho nada por esclarecer esta problemática a pesar de que ya existen las denuncias correspondientes, y aunado a ello tampoco se ha realizado la audiencia inicial.

“El dueño contrata a un intermediario para vender 52 hectáreas, éste contrata a una inmobiliaria y ésta contrata a un ayudante comisionista, no entiendo por qué la autoridad desde el inicio al dueño lo saca de la jugada y deja a tres implicados”.