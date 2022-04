¡‘Aguas’! con los hongos

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En esta temporada de lluvias, la proliferación de hongos silvestres es mayor, por esta razón, la dirección del Jardín Botánico “Faustino Miranda” trabaja coordinadamente con las autoridades de Salud estatal con el fin de hacer conciencia entre la población para no consumir zetas peligrosas.

Dentro de esta gama de especies, hay cinco o seis que pueden resultar mortales, por lo que se hace un exhorto a la población a que no consuma hongos silvestres si no está completamente seguro de qué tipo son los hongos que come.

A pesar de que, en los mercados de Tuxtla Gutiérrez, la presencia de los hongos incrementa en esta temporada, no se ha suscitado ni un solo caso de intoxicación; los casos que se han presentado han sido en comunidades en años anteriores.

Las personas que recolectan hongos tradicionalmente tienen un conocimiento exacto de las especies que son tóxicas o mortales, por lo que no cualquier persona puede salir a realizar esta actividad.

“Hay dos que son bastante tóxicos que son incluso mortales, y que son muy fáciles de reconocer, son los hongos de típica forma de sombrillita, pero son totalmente blancos, no se arriesgue, son hongos que llegan a medir hasta 15 o 18 centímetros”, mencionó la dependencia.

En Tuxtla Gutiérrez se consume el hongo llamado Moní, mientras que, en los Altos de Chiapas, donde hay más cantidad de hongos, se consume el Yuyo, Las Trompas Enchiladas, que tienen propiedades comestibles.