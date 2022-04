Amagan con un plantón

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Un derrumbe que ocurrió hace dos años y que afecta la comunicación terrestre de la colonia Venustiano Carranza, municipio de Chiapa de Corzo, generó la protesta de un grupo de habitantes en esta ciudad, quienes piden la reparación del tramo carretero, promesa cuyo cumplimiento siguen esperando, aseguró Jaime Ruiz Díaz, uno de los manifestantes.

Otras cuatro comunidades también son afectadas por este daño, que aumentó en las últimas semanas por las lluvias, dificultado el ingreso de personal médico, transporte de alimentos y mercancías.

Los denunciantes aseguraron que, si no resuelven este problema, las comunidades están dispuestas a venir a la capital y, junto con mujeres y niños, hacer un plantón el tiempo que sea necesario porque llevan dos años esperando y confiando, mientras su única vía de acceso se derrumba, especialmente por las últimas lluvias.

Ruiz Díaz aseguró que gran parte del tramo de la vía casi desapareció, y los pocos que se arriesgan a conducir, saben que una mala maniobra puede llevarlos al barranco.

Otro riesgo es que siga el deslave y algún vehículo quede enterrado, lo que dificultó la atención médica por la pandemia.

“Cómo vamos a cuidarnos si no pueden entrar los camiones ni las ambulancias, no tenemos cómo tener acceso a lo básico porque este camino ya se jodió, y nos dicen que no hay recurso porque lo mandaron a otros estados más afectados por las lluvias”, destacó