Apuestan futuras “mamis” por vacunación

Ainer Marroquin / Diario de Chiapas

Pese a que la Secretaría de Salud en el Estado no ha informado sobre el arribo de un nuevo lote de vacunación desde el pasado 1 de mayo, la Jornada de vacunación contra COVID-19 a personas de 50 a 59 años continúa en algunos municipios de la entidad, y en algunas clínicas y centros de salud también se ha aplicado la inmunización a mujeres embarazadas.

En Tuxtla Gutiérrez, la vacunación se está realizando en el Centro de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tanto a mujeres embarazadas como a personal de salud, periodo que continuará hasta que nuevamente se activen los módulos para la aplicación de la segunda dosis a adultos de 50 a 59 años, en donde también podrán acudir mujeres en gestación.

Cabe mencionar, que, en este centro de salud, no es requisito que la paciente pertenezca al ISSSTE, únicamente con haberse dado de alta en la página de vacunación para la obtención del folio correspondiente y las mujeres deben tener más de 18 años de edad y estar en la novena semana de embarazo.

“Me he cuidado mucho, casi no salgo… sí he visto que ha bajado más o menos pero aún tengo que prevenirme”, dijo en entrevista Isabel Zepeda, mujer embarazada.

Por lo anterior, quienes han resultado vacunadas también indicaron que el proceso ha sido oportuno, por lo que es necesario que acudan a recibir la dosis.

“Están bastante organizados, llegas con el expediente de vacunación que es el expediente que arroja la página en el momento del registro, lo imprimes y entregas en puerta del centro de salud, te colocan en pasillo de espera, te aplican la vacuna, piden que repose 15 minutos para observación”, opinó Karla Reyes, mujer embarazada.