Aspirantes no usan cubreboca

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Casi todos los candidatos a la presidencia municipal y a diputaciones locales han llegado a los mercados del centro de la ciudad con un séquito de personas, obsequiando las famosas gorras, mandiles, vasos y demás bisuterías con el logo de su respectivo partido y figura.

Los locatarios han visto cómo entran en las centrales de abasto para luego hacer su recorrido, algunos hasta con música o batucada para que nadie se quede sin saber quién entra a hacer proselitismo.

Sin embargo, estas entradas van consigo sin medidas de seguridad para evitar contagios, ya que (hasta el momento), sólo dos candidatos han entrado con cubrebocas a saludar a la gente, así lo señaló Don Lorenzo López, locatario del mercado viejo.

“Sí han entrado ya varios, hay algunos que entran en la mañana y más tarde llega otro, han estado duro y dale, son varios que ya ni sé quiénes son los que han pasado la verdad”.

Explicó que desde que inició el “show político”, son pocos los que han ido cubiertos y los demás llegan como si no hubiese ningún riesgo de enfermedad.

“Si, na’más como dos, de los que he visto que tenían cubreboca y no se lo quitaron, los demás sí la verdad como que no les importa y van ahí, creo que es para que les vean la cara, pero pues, no está bien eso, hay un riesgo creo yo”.

A los 14 candidatos a la alcaldía tuxtleca y de los candidatos a diputación federal y local por Tuxtla Gutiérrez, “les pedimos que se cuiden y nos cuiden a nosotros, la gente no dice nada, pero pues con toda la gente que entra con ellos, y saber por dónde han andado, puede que nos vayan a enfermar”, concluyó.