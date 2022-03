Aún sin saber de su hija

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Diego Mantilla, es papá soltero y ha cuidado de su hija de 6 años a quien no ve desde hace diez días y aunque ha recibido breves llamadas, no sabe dónde se encuentra.

El lunes 30 de agosto, Diego Mantilla recibió una buena noticia: supo que su hija está bien e incluso pudo hablar con ella, sin embargo, aún no sabe dónde se encuentra.

Diego ha señalado que desde que su hija tenía un año y medio acordó con la mamá de la menor divorciarse por diversas diferencias. Decidieron que de manera inusual fuera el papa tuviera la guarda custodia completa, por lo que esto se avaló ante las instancias correspondientes.

Sin embargo, cada año, con el propósito de que su hija Victoria tuviera la oportunidad de estar con su progenitora, Diego permitió que durante las vacaciones pasara unos días con ella, la actual pareja y la media hermana.

Nunca vio riesgos y permitió en esta ocasión el encuentro entre Victoria y su mamá. Pero esta vez Victoria no regresó y supo que no había problemas cuando notó actitudes sospechosas en la comunicación con su ex pareja y madre de la niña.

Diego no ha visto a su hija desde entonces. A través de un video en redes sociales señaló estar tranquilo, por ahora, de saber que su hija esta con bien, sin embargo, con continúa en su búsqueda por los medios legales.

En la citada llamada, la niña dijo “papi estoy bien, para que me puedas venir a visitarme en navidad”, pero con una actitud de nervios o con miedo, con poca coordinación, claramente fue una instrucción. Situación que lo mantiene en la zozobra.

Diego es originario de la capital de Chiapas, pero por cuestiones laborales actualmente vive en Guadalajara; la madre de la menor vive en Monterrey donde pasaría estas vacaciones.