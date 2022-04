Busca donadores para su madre

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

En México la donación voluntaria de sangre es baja y con la pandemia bajó un 60 por ciento más, situación que resienten familiares y pacientes que con urgencia necesitan de una transfusión. Monserrat López Aguilar es originaria de capital de Chiapas. Hace un año, su progenitora, Liliana Aguilar Salinas, de 44 años de edad, fue diagnosticada con leucemia aguda.

Pero se enfrenta a un viacrucis desde entonces, pues cada vez es más complicado conseguir sangre y plaquetas que requiere su madre, internada en el Hospital “Dr. Belisario Domínguez” del ISSSTE, lo que ha generado que su salud esté cada vez más deteriorada.

Pero la situación se agravó hace apenas unas semanas, “ahorita como recae, ella tiene 6 mil plaquetas, cuando lo normal son 150 mil, por lo que hay riesgo de que sufra un derrame, o de muchas cosas por el mismo padecimiento”.

Se requieren de tres unidades de plaquetas y un par de sangre, “por desgracia no tenemos la cultura de donar, y el Banco de Sangre ‘Dr. Domingo Chanona’ a veces no cuenta con esas unidades para prestárnoslas, y luego no todas las personas tienen el tiempo para venir”.

Este contexto se ha complicado, ya que prácticamente se encarga de todos los trámites y lo que requiere su madre, “tengo que estar con ella en el hospital, pues tengo un hermano, pero es pequeño”.

Monserrat Aguilar, dijo estar consciente de que la enfermedad comenzará a afectar otras partes del cuerpo. Por ello puso a disposición su número de teléfono celular: 9671337074, para quienes deseen sumarse a la causa y apoyar a la señora Liliana.