Buscan rescatar parque nacional

M de R/ Diario de Chiapas

En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Junta Intermunicipal de la Cuenca del Río Grande Lagunas de Montebello “JILAM”.

Al hacer uso de la palabra la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la Comisión Especial para el acompañamiento de las Acciones de Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación de la Cuenca del Río Grande, “Lagunas de Montebello” anotó que cumplir con el objetivo de trabajar juntos y con una misma meta, que es rescatar y proteger la Laguna de Montebello.

Para ello se tiene que reforestar, consolidar la cultura del cuidado del medio ambiente, por esa razón, se han sentado las bases para que la Junta crezca y se fortalezca, se va a convertir esta zona en un pulmón y recuperará su belleza, buscando contrarrestar el calentamiento global.

En representación del rector Carlos Natarén Nandayapa, rector de la UNACH, Guillermina Vela Román secretaria académica hizo referencia del apoyo que ha brindado la máxima casa de estudios a quienes conforman la Junta, en el que ambos organismos han conjuntado esfuerzos buscando el desarrollo del Estado.

En esta sesión se presentó y aprobó la renuncia de Jorge Luis Escandón Hernández como presidente del Consejo de Administración de la JILAM, debido a que concluye su administración y da pauta al nuevo Ayuntamiento que iniciará funciones el 1 de octubre.

No sin antes exponer que se ha tenido un buen inicio, dando forma a un trabajo que beneficia no solo a la actual generación si no a las futuras, porque ese es el compromiso que tienen todos quienes la integran, el hecho de dejar la presidencia, no significa que abandone el proyecto cerró.

Así mismo se dio la designación y toma de protesta del nuevo presidente del Consejo de Administración de la JILAM que recae en la figura del presidente municipal actual del municipio de La Trinitaria Denis Gabriel Solís Alvarado, quien se comprometió a dar continuidad a los trabajos.

Guillermo Rafael Velázquez Méndez, hizo una presentación del contexto de la junta Intermunicipal, externando que es necesario seguir velando por los intereses de la misma y que lo que se tiene en la agenda debe tener el mismo ímpetu para sacarlo adelante, hay un tema fiscal pendiente y que tiene que seguir por parte de todos los integrantes.