Campaña en pro de la economía

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Durante 2020, México ya se encontraba en una crisis económica cuando llegó el COVID-19, afectando la economía del país, sin embargo, la presencia de la pandemia puso en jaque a la economía maltrecha que se tiene actualmente, provocando una grave crisis en el sector.

Jorge Serna, presidente de la Red México Emprende y vocero de la campaña “Pieza Clave” del Consejo de la Comunicación, voz de las empresas, señaló que, sin ingresos, las empresas que cerraron por mandato federal, no pudieron sostenerse y muchas tuvieron que cerrar al no poder pagar los gastos corrientes.

“Si no hay ventas no se puede pagar a los empleados, por más que se intentó ayudar a muchos, los negocios no pudieron salir adelante, por lo que un millón 200 mil negocios aproximadamente tuvieron que cerrar, por los que se perdieron más de 12 millones de empleos, lo que llevó a una caída del Producto Interno Bruto de un 8.5% el año pasado”.

Este 2021, la red ha catalogado este año como el año de la recuperación, por lo que el impulso en la economía es fundamental para que el país salga adelante.

Sin embargo, dijo Jorge Serna, para que la sinergia de recuperación económica se realice de forma exitosa, es necesario que cuatro piezas clave embonen para engranar y hacer funcionar esta gran economía mexicana.

La primera pieza son las empresas y el compromiso de querer crecer, esto es sumamente importante porque a partir de las empresas se generan empleos; en segundo término, están los mexicanos, “el compromiso es que nosotros consumamos los productos locales, desde las pequeñas tiendas, hasta los mercados con el fin de poder impulsar nuestra economía desde nosotros mismos”.

La tercera pieza es el gobierno, de quien, dijo, no ha hecho un compromiso por respaldar a las empresas, por el contrario, la política de Andrés Manuel López Obrador ha sido apoyar a los pobres, sin ver qué, sino hay impulso a las empresas, de qué manera los pobres podrán tener empleos.