Colonias de Tuxtla, en el olvido

Silvano Bautista/ Diario de Chiapas

Habitantes de la colonia Unidad Antorchista de Tuxtla Gutiérrez, buscan ser escuchados por las autoridades municipales, pues denunciaron la lamentable actitud del edil capitalino al desconocer el compromiso que asumió desde hace tres meses con los habitantes del lugar.

Entre los compromisos está contribuir en la solución del sistema de drenaje que está perjudicando a más de 30 familias que viven sobre el nuevo libramiento sur-poniente.

Denunciaron que el pasado 9 de febrero estuvieron esperando durante cinco horas sobre los pasillos del segundo piso de la presidencia municipal, con esperanza que se llevará oportunamente una reunión con el edil morenista Carlos Morales, quien no salió a atenderlos, y en su lugar envió al secretario municipal, que insensiblemente negó el compromiso asumido meses atrás.

“Muy molestos nos regresamos a nuestras casas”, dijo la señora Julia Trinidad. “Desde el inicio de la administración con MORENA nada más se ha destacado por no ayudar a Tuxtla, no hay obras, no hay seguridad y solo encontramos cerrazón, pues en lo que va de la administración hemos sido prudentes, pero el señor Carlos Morales y sus colaboradores se burlan de los pobres”.

Relató que la demanda del alcantarillado, el agua potable y viviendas, lo han venido solicitando desde hace más de tres años, y los problemas se han venido agravando ante la omisión.