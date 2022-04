Crearán campañas para conservar áreas naturales

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

Después de años de omisión de las autoridades estatales y municipales, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente se comprometió en San Cristóbal de Las Casas a realizar campañas para evitar la destrucción de Áreas Naturales Protegidas (ANP), como los humedales de montaña.

Aunque estas actividades debieron ser permanentes, considerando la pérdida del 90 por ciento de los humedales en el Valle de Jovel, la actual administración planea echarlas a andar a la par de la creación de una nueva Carta Urbana para regir el cambio de uso de suelo, pues desde 2015 no se actualiza.

“La campaña que está desplegando Desarrollo Urbano y Ecología es de reconocimiento para que la población conozca cuáles son los polígonos de los humedales, que los notarios no puedan escriturar en Áreas Naturales Protegidas, que las inmobiliarias no vendan terrenos dentro de las mismas y para que no se dejen engañar pues muchas veces extranjeros compran los terrenos y luego vienen los problemas”, dijo la directora de Ecología, Jade Biniza Cantú Luna.

Explicó que en muchos casos la venta de terrenos en las zonas de conservación es fraudulenta, pues existe desconocimiento del comprador sobre la historia del área y terminan en conflictos, “pero ahorita sí se van a hacer estas campañas”, aseguró Cantú Luna.

En la adquisición de terrenos la información es crucial, por ello instó a posibles compradores o interesados en invertir en un terreno en la ciudad turística, acudir previamente a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología municipal.

“Para que nosotros podamos orientarlos sobre si se puede construir en ellos, porque no solo son los humedales los que están riesgo, son áreas naturales protegidas y bosques. Sobre todo, estas áreas que se encuentran en conservación, ya que para que puedan construir se tienen que llevar un proceso de permisos”.

La intención es evitar el deterioro de las Áreas Naturales Protegidas y continuar con la conservación de especies endémicas como el popoyote. Por ello, Cantú Luna recordó la importancia del equilibrio ecológico a partir de las acciones y conciencia de la propia ciudadanía.