Crece afluencia de vacunación

M de R / Diario de Chiapas

Durante el primer día de implementación de la estrategia de vacunación anti COVID-19 “2+1”, en la que jóvenes mayores de 18 años convencen y llevan a vacunar a dos adultos mayores de 40 años, la afluencia en los centros y macrocentros de vacunación creció en un 120 por ciento en el rango de edad de 40 a 49 años.

El entusiasmo y la solidaridad de los jóvenes promotores que también fueron vacunados permitió que tan solo en Tuxtla Gutiérrez 4 mil 215 personas recibieran la inmunización este domingo 11 de julio. Por lo que se espera que en los próximos días más jóvenes se interesen en participar y convencer a adultos que no se han vacunado y pronto se alcance la meta diaria programada.

Al respecto, el joven Daniel “N”, de la colonia 24 de Junio, ubicada al norte-oriente de la capital del estado, compartió su experiencia: “Pues yo fui a convencer a mis tíos, los hermanos de mi mamá, les dije que se dejaran de cuentos, que la vacuna era segura, que no había necesidad de dejar de echar trago jajaja, y que no les iban a insertar chips ni nada de eso. No, ya en serio, les dije que se vacunaran porque yo ya me quería vacunar, que era una gran oportunidad y que había que aprovecharla”.

–¿Qué les dirías a los jóvenes de tu edad para participar en esta estrategia?

–Pues yo les diría que no lo piensen mucho, que aprovechen a vacunarse para ya ir superando este asunto de la pandemia. Que debemos ser responsables y vacunarnos y de paso hacer una buena acción al convencer a tanta gente que no se vacuna por miedo o desinformación. Yo creo que los jóvenes debemos combatir la ignorancia.

Cabe destacar que la estrategia de vacunación “2+1” es exclusiva para Chiapas, uno de los estados más rezagados en la estrategia nacional de vacunación debido a la dispersión población y a la desinformación que abunda en torno al biológico.

Es importante que quede claro que bajo ninguna circunstancia se le condiciona la vacunación a la población de 18 a 39 años; por el contrario, con esta estrategia se promueven los beneficios de la vacuna y se brinda la oportunidad de acceder a la inmunización antes de que arranque la aplicación de la vacuna a su respectivo grupo de edad.