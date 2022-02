Cuidar más del embarazo

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Actualmente el tema de la alimentación es un “talón de Aquiles”, para la sociedad en general, tanto por las actividades y tiempos que se han vuelto sedentarios, como también la cultura de supuesto ahorro con la comida, lo cual se vuelve un riesgo, sin embargo, se debe poner atención también a sectores que podrían ser vulnerables, como las embarazadas.

Y es que en este sector se deben considerar varios puntos principalmente para prevenir la desnutrición y la anemia de los bebés durante el embarazo y en el periodo de lactancia, es recomendable que las mujeres gestantes mantengan una alimentación adecuada para evitar complicaciones en el binomio madre-hijo, señala la secretaria de salud a través de su página oficial, en la que da a conocer diversos programas para el sector.

Durante el embarazo es recomendable que la madre coma diariamente un plato más de lo que acostumbra consumir y tome el suplemento alimenticio con ácido fólico, procurando incluir en cada comida cereales como tortilla, arroz y avena; además de no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas ni medicamentos que no sean prescritos por el médico.

La alimentación también debe contener una ración de frijol, lentejas, habas y al menos una porción de carne, huevo, leche o queso; así como de tres a cinco raciones de verduras y frutas, procurando combinar los alimentos. Se recomienda comer todos los días alimentos ricos en hierro y calcio como hígado, tortilla, huevo, espinacas o berros.