De policías de Tránsito a ‘cazadores hacendarios’

A. Marroquín /Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

La función de velar por el orden del flujo vehicular y peatonal en las vías públicas, mediante funciones preventivas, de asistencia técnica, vigilancia y control de las normas de tránsito y transporte, quedaron atrás en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Tuxtla Gutiérrez.

Habitantes de la capital manifestaron que es común —ver— que los elementos de Tránsito Municipal permanezcan durante toda su jornada laboral en las áreas donde está permitido estacionarse y pagar a través de los parquímetros, con la intención de levantar infracciones por haberse excedido el tiempo pagado, o bien, ubicarse en zonas estratégicas donde frecuentemente los automovilistas infringen una ley.

Sin embargo, cuando ocurre un accidente de tránsito o en vialidades congestionadas o sin semáforos, los uniformados ‘brillan’ por su ausencia, por ello, la molestia y denuncia ciudadana, que si bien, piden que sí verifiquen irregularidades, también brinden apoyo cuando se requieren.

“Por muy pequeñas que sean las situaciones ellos quieren poner mano dura y eso no se vale… hay lugares donde no se necesitan y no están, cuando uno quiere el apoyo, se tardan mucho o no llegan”, comentaron.

Por lo anterior, automovilistas que hacen uso de los parquímetros de la zona del Parque de la Marimba y de la Calle Central, consideraron que los elementos de Tránsito en vez de ver por la seguridad y el orden peatonal y vehicular, sólo buscan perjudicar a los ciudadanos mediante infracciones inocuas, cuando existen otro tipo de actos que ameritan una amonestación tras incumplir con el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

“Ellos nada más se dedican a amolar al automovilista… hay momentos en que se necesita el tránsito en cruces donde no hay semáforos, ahí deberían estar, nada más andan viendo para obtener un extra”, lamentaron.

MOLESTA OPERATIVO PARA QUITAR PLACAS EN TUXTLA

Esta corporación también fue señalada por los usuarios de redes sociales, en respuesta a una publicación donde muestran a policías quitando placas: “Se aproximan los Aguinaldos, y hay que trabajar duro!!!”, escribió el usuario Jorge Chanona, y al igual que él, otros cuestionaron los operativos para quitar placas en la ciudad, que parecen estar funcionando en la lógica de obtener recursos, y no de aplicar un ordenamiento vehicular que también ofrezca opciones a los automovilistas.

Alex Aguilar señaló la incongruencia de estos operativos, cuando en diferentes zonas los transportistas hacen lo que quieren: “muy bien … estarían mejor checando en realidad la av central que hay muchos automovilistas que están en lugares que no se pueden estacionar y los mototránsito solo los miran … ahí deberían de mandar….”.

Otro usuario señaló que en las fotos se mostraba un área cercana al hospital del ISSSTE, sin embargo, quienes ocupan estos espacios necesitan del servicio médico “Considero deberían planear las zonas restringidas en las zonas de hospitales como es la del ISSSTE pues se ocupa estacionarse por necesidad, la mayoría de los vehículos estacionados son de personas que van a citas médicas, servicio de urgencias y es lamentable que no les faciliten una zona se estacionamiento cercana para bajar a sus pacientes y solo la limiten a una acera cuando la demanda es mucho más que eso de hay la necesidad de muchos enfermos y familiares de quedar en zonas prohibidas. Zona donde llegan en su mayoría personas enfermas en busca de atención no de más problemas” (SIC).

Además de la falta de sensibilidad, el costo de las infracciones y la forma como se realizan estos operativos, señalaron que la misma medida no se aplica a otros conductores. “Porque no infraccionan a esos taxis colectivos que diario estorban la circulación en joyo mayu??? Sera q hay intereses??”, escribió Manuel Nuñez.