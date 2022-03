Deja debate ‘mal sabor de boca’

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Con la ausencia de seis de 14 candidatos, falta de propuestas serias y congruentes de los —sí— presentes y, moderadores que desconocían del contexto local, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, presentó e hizo lo que pudo para organizar un ejercicio democrático entre quienes aspiran a gobernar Tuxtla Gutiérrez.

Durante la noche del domingo 23 de mayo, el IEPC llevó a cabo el debate político entre las y los candidatos a presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, donde las reacciones y críticas ciudadanas no se hicieron esperar por aquellos aspirantes que no atendieron el llamado al ejercicio de intercambio de opiniones, como por propuestas vagas y desdeñadas a criticar a los demás y, por moderadores que no acertaban siquiera en pronunciar adecuadamente el nombre de Chiapas.

De entrada las ausencias de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, candidato de la coalición Va por Chiapas; Ricardo Jesús González Santizo, candidato independiente; Jorge Luis Martínez Salazar, candidato del PVEM; Carlos Orsoe Morales Vázquez, candidato de Morena; Francisco Antonio Rojas Toledo, candidato de Movimiento Ciudadano; y de última hora la de Carlos Wilfrido Trejo Velasco, candidato del Partido Chiapas Unido, polarizaron el debate, ya que entre los presentes no hubo quien no aprovechara alguna de sus intervenciones para criticar a los candidatos punteros ausentes.

Entre los presentes estuvo Eduardo Boanerges Balcázar Castillo, candidato de Fuerza por México; Hugo Antonio Espinosa Guillén “Danny Guillén”, candidato independiente; Rafael Ildefonso Hernández Gutiérrez, candidato de Nueva Alianza; Elvira Catalina Aguiar Álvarez, candidata del Partido del Trabajo; Ulises Coello Nuño, candidato del Partido Encuentro Solidario; Cristal Azucena Suárez Reyes, candidata del Partido Popular Chiapaneco; Edmundo Robert Ávalos Terrazas, candidato del Partido Podemos Mover a Chiapas; y Alberto Morales Bernal, candidato de Redes Sociales Progresistas, donde la mayoría cayó en ambigüedades, dejaron entrever que no tienen clara cuál es la función del ayuntamiento, proponiendo cosas que están lejos de su área de acción o que son poco factibles.

Pese a que Aguilar Álvarez fue la candidata más preparada y más noción para este ejercicio democrático, también cayó en ciertas ambigüedades que se notaban en su nerviosismo, pero superando notablemente al resto de los demás, donde el de menos sensatez y argumentos fue la participación de Balcazar Castillo, quien aludía más a un discurso obsoleto y repetitivo de la “vieja política”.

Sin embargo, los comentarios de las y los ciudadanos no dejaron fuera la participación de Rina Mussali y Omar Cepeda, quienes fueron invitados por el IEPC para moderar este debate, pero que desconocían el contexto local ofreciendo datos y comentarios que carecían de información.