Denuncian un despido injustificado

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Derivado de un procedimiento que considera abuso de sus derechos laborales, Magali Domínguez López, defensora de Derechos Humanos, denuncia en la opinión pública el haber sido víctima de un despido injustificado además de hostigamiento laboral por MELEL XOJOBAL, A.C. de San Cristóbal de Las Casas.

Señala que lamentablemente dicha empresa la despidió de manera injustificada sin presentar los requerimientos necesarios, esto después de un hostigamiento laboral, esto sucedió el pasado 15 de noviembre del 2021, en dónde regresaba al trabajo de forma presencial después de 11 días de solicitar vacaciones, además de que se recibió sin ninguna carta de motivos ni un procedimiento de su conclusión laboral.

Señaló que es hostigamiento el procedimiento sistemático y persistente por parte del consejo directivo y la directora general, hasta concluir con presión y amedrentamiento para firmar un acuerdo condicionando su salida.

“No acepté las condiciones que me daban en este supuesto acuerdo, por lo que me hostigaron para firmar, sin embargo, no lo hice, esto daña mi integridad como persona, viola mis derechos y daña mi salud emocional y laboral”, dijo.

Dijo además que ya se puso el 28 de enero de este año la demanda laboral, “no pido que me reinstalen en el puesto, lo que exijo es la reparación del daño, una disculpa pública por parte del consejo directivo, por los daños y perjuicios del despido”, señaló la inconforme.