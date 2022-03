Diputada no cumplió

José Sántiz / Diario de Chiapas

“La diputada federal, Marta Dekker Gómez, no cumplió con los proyectos planteados en campaña”, aseguró Flor de María González Pérez, quien fuera su diputada suplente, además de otros temas como “trabajar por los pueblos indígenas, aun sabiendo que en este distrito el 90 por ciento son indígenas”.

“El modo de operación se deja en el olvido, el objetivo inicial no se da, por supuesto los proyectos planteados no se cumplieron y mucho menos el tema de paridad de género, sobre todo la colaboración de mujeres originarias de los pueblos indígenas no se tomó en cuenta, basta ver cómo está la ciudad (San Cristóbal de Las Casas) en temas de inseguridad, salud, feminicidios, comercio, entre otros, que la lista la podemos hacer larga, que el feminicidio en Chamula está en foco rojo”, dijo.

Lamentó que, a pesar de los años de su militancia en el Partido del Trabajo (PT), hace unos meses después de no haberla buscado, la han llamado para ocupar la silla de la diputación, pues Marta Dekker, buscará la reelección en el cargo o buscar otro espacio “a pesar de que no hizo nada por este distrito, por eso me retiro y no seré parte de esto”.

En su experiencia en comunidades indígenas, sabe que existen muchas carencias y la existencia de discriminación, lo que no cumplió Marta Dekker, por lo que tras hacer publica su renuncia, anunció que buscará otro proyecto para seguir trabajando y ser “feminista”.

González Pérez, aseguró que su retiró del PT es dada las actitudes de la actual diputada, a la que no pretende ser cómplice y ella ya hizo “un comentario que dijo que estoy traicionando el partido al no ir al Congreso, pero no puedo ir a darle seguimiento de nada si no he visto ningún trabajo, no conozco las iniciativas, no he trabajado con ella”.

Aseguró que Marta Dekker busca la reelección y está buscando ser candidata a la presidencia municipal, pero ella no se sumará porque no la actual no ha hecho nada “y me podría presentar al Congreso, pero volvería a hacer lo mismo”.

“Hay muchas necesidades en la ciudad y en el distrito, un tema que preocupa es el tema de feminicidio y discriminación, soy hablante tsotsil, mi madre habla Tseltal, habló las dos, conozco el contexto indígena, trabajo con niños indígenas, he visto la discriminación que hay entre las mujeres, si aquí en la ciudad hay discriminación y feminicidio, créanme que en las comunidades es peor, mujeres que no conocen sus derechos, eso hubiera podido hacer, que ellas fueran participes en lo que como derecho deben tener y que deben hacer”, concluyó.